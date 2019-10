Homem rouba caminhão e avança contra veículos na Alemanha

Um homem roubou um caminhão e avançou contra uma fileira de carros na cidade de Limburg, no oeste da Alemanha, deixando oito pessoas feridas na noite desta segunda-feira (07/10). Autoridades do país tentam esclarecer as possíveis motivações do motorista, um sírio de 32 anos.

As vítimas tiveram ferimentos leves, sendo que sete delas foram levadas para hospitais. O suspeito, que também ficou ferido no incidente, foi detido.

Segundo a polícia, o caminhão se chocou contra oito carros parados em um semáforo próximo à estação central de Limburg, no estado alemão de Hesse, "esmagando-os".

O ministro do Interior, Horst Seehofer, disse a jornalistas que as causas do incidente não estão claras. "Não posso lhes dizer a essa altura como esse ato deve ser qualificado", afirmou o alemão antes de uma reunião entre ministros do Interior dos países da União Europeia em Luxemburgo. A promotoria pública informou que as autoridades investigam todas as possibilidades.

Segundo a agência de notícias alemã DPA, o suspeito chegou à Alemanha em 2015 e recebeu proteção limitada do Estado no ano seguinte. Essa condição é concedida quando uma pessoa não está qualificada para o status de refugiado, mas considera-se que ela estaria sob risco se retornasse a seu país de origem. O homem estaria associado a crimes violentos e outros delitos relacionados a drogas.

A DPA apurou que o sírio não possui ligações conhecidas com grupos extremistas e não há indicação de motivação terrorista, embora essa hipótese ainda não tenha sido excluída pelas autoridades. A polícia realizou buscas em um apartamento na cidade de Langen, próximo a Frankfurt.

O homem que dirigia o caminhão quando ele foi roubado afirmou ao jornal alemão Frankfurter Neue Presse que o suspeito o removeu do veículo enquanto estava parado em um sinal vermelho. Segundo ele, o homem abriu a porta do caminhão e o encarou. "O que você quer de mim?", perguntou o motorista, sem obter resposta. Após repetir a pergunta, o agressor o teria arrancado da cabine.

O jornal afirma que o suspeito recebeu primeiros socorros de pessoas no local após a colisão. Segundo testemunhas, ele teria repetido o nome de Alá diversas vezes.

O caminhão foi apreendido e será examinado pela perícia. As autoridades pedem que pessoas que viram ou filmaram o incidente se pronunciem para ajudar nas investigações.

O episódio evocou tristes lembranças do atentado ocorrido em dezembro de 2016 em um mercado de Natal em Berlim, quando um tunisiano que teve o pedido de refúgio rejeitado no país atirou um caminhão sobre o local, deixando 12 mortos e mais de 70 feridos.

RC/dpa

