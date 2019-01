Homem atropela grupo de estrangeiros na Alemanha

Um homem foi preso na Alemanha após lançar seu carro em uma multidão pouco depois do Ano Novo. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. A polícia informou que suspeita que o motorista agiu intencionalmente por motivação xenófoba. Os feridos incluem sírios e afegãos.

Segundo a polícia, o motorista de 50 anos primeiro avançou com sua Mercedes contra um pedestre isolado na cidade de Bottrop, no oeste do país, que conseguiu desviar do carro. Pouco depois, o motorista dirigiu para o centro da cidade e desta vez lançou o veículo contra um grupo de pessoas. Várias foram atingidas.

O motorista então dirigiu para a cidade vizinha de Essen e novamente tentou atropelar pedestres que estava em um ponto de ónibus, mas ninguém ficou ferido desta vez. O condutor acabou sendo preso. Segundo a polícia, ele fez vários comentários racistas e xenófobos enquanto era detido.

Em nota, a polícia informou que os investigadores "estão atualmente trabalhando na suposição de que este foi um ataque direcionado, possivelmente motivado pela visão anti-estrangeira do motorista". A polícia informou ainda que há indícios de que o motorista sofre problemas psiquiátricos. As autoridades não confirmaram se o motorista é alemão, mas informaram que ele reside em Essen.

Em abril de 2018, dois alemães morreram e dezenas de pessoas ficaram feridas em Münster após um homem lançar seu veículo contra uma multidão. O motorista se matou logo depois do ato. À época, as autoridades descartaram motivação terrorista e apontaram que o homem também sofria de problemas psiquiátricos.

