Neto de uma judia, Hildebrand Gurlitt era um dos quatro negociantes de arte do regime nazista. Ele negociava "arte degenerada" para o Museu do Führer, a ser construído em Linz.

Depois da guerra, Gurlitt alegou que sua coleção particular e todos os registros de negócios haviam desaparecido no bombardeio de Dresden em 1945. A biografia de Gurlitt mostra como era a sua atuação em negócios para o regime nazista com vista a conseguir o maior lucro possível. Cornelius Gurlitt, em cujo apartamento foram encontradas, em 2012, mais de mil obras de arte, era filho de Hildebrand. A valiosa coleção foi chamada de "Tesouro de Munique" e tinha muitos quadros que estavam sob a suspeita de serem arte roubada pelos nazistas.