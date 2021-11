Tintim é uma das histórias em quadrinhos mais traduzidas no mundo, e é em grande parte graças ao seu criador, Hergé, que a Bélgica se tornou o berço de outros heróis dos quadrinhos, como "Os Smurfs" e "Lucky Luke".

Quando Hergé, cujo nome real era George Remi, começou a desenhar, no início dos anos 1920, os quadrinhos ainda eram um mercado restrito no continente europeu. "Hergé foi algo como a locomotiva dos quadrinhos no país", diz Willem de Graave, do Centro Belga de Quadrinhos, um templo em estilo Art Nouveau dedicado ao que os belgas chamam de "a nona arte". Tintim abriu caminho para outros heróis belgas dos quadrinhos. O jovem e astuto repórter e seu simpático cãozinho tiveram um retorno triunfante em 2011, com o lançamento do filme "As aventuras de Tintim", de Steven Spielberg.