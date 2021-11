O judeu nascido na Alemanha, Henry Kissinger foi professor da Harvard, conselheiro nacional de segurança e secretário de Estado dos EUA.

Antes de se tornar autoridade em relações internacionais, o 56º secretário de Estado americano tivera que fugir da perseguição nazista em 1938. Natural da Baviera, Kissinger teve papel central na configuração da política externa dos EUA. Henry Kissinger ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1973 por seu papel no fim da Guerra do Vietnã. O longa-metragem "Henry Kissinger – Segredos de uma Superpotência", do diretor alemão Stefan Lamby desvenda papel ativo dos EUA no golpe de Estado que derrubou Allende no Chile. Já nonagenário, ele revelaria que a Alemanha "nunca deixou de ser parte" de sua vida.