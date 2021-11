Um dos maiores poetas alemães do século 19, Heine tornou-se célebre pela afirmação profética "onde livros são queimados, seres humanos estão destinados a serem queimados também".

A obra do poeta alemão de origem judaica nascido no estado da Renânia do Norte-Vestfália em 1797 foi fonte de inspiração para compositores como Felix Mendelssohn, Franz Schubert e Robert Schumann. Heinrich Heine viveu num período cujas mudanças sociais e políticas tiveram consequências em quase todo o mundo: a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas.