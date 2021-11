Nascido no estado da Saxônia a 9 de janeiro de 1929, o dramaturgo, poeta e diretor de teatro Heiner Müller tornou-se logo depois da queda do Muro presença constante na mídia do país reunificado.

Heiner Müller é lembrado, acima de tudo, como um dos principais autores que refletiram sobre a história do país. Seu semblante sombrio, os óculos de aros grossos, o charuto na mão e o copo de uísque ao lado são, para alguns, "a cara" da primeira metade dos anos 90 na Alemanha. O dramaturgo morreu a 30 de dezembro de 1995, vítima de um câncer de esôfago, exatamente na metade da década de 90, em plenos anos despreocupados do neoliberalismo.