Entrevista com Emma Watson sobre "A Bela e a Fera"

Atriz britânica ficou famosa aos 11 anos com a personagem Hermione da saga "Harry Potter", Seis anos depois do fim da série, Emma Watson volta a lidar com mágicas, monstros e objetos falantes. "A Bela e a Fera" estreia no cinema dia 16 de março.