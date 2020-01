Harry diz estar triste por deixar deveres reais

O príncipe Harry falou neste domingo (19/01) de sua tristeza por ser obrigado a desistir de seus deveres reais em um acordo com a família real britânica, dizendo não haver outra opção se ele e sua esposa Meghan quiserem um futuro independente.

Neste sábado, o Palácio de Buckingham anunciou que Harry e Meghan deixarão de usar seus títulos de nobreza e de receber recursos públicos para poderem ter uma vida independente.

O anúncio é parte de um acordo dentro da família real britânica, divulgado depois de ambos terem comunicado à rainha Elizabeth 2ª o desejo de renunciar ao status de "membros sêniores" da monarquia para passarem a ser economicamente livres e viver parte do ano na América do Norte, possivelmente no Canadá.

Num discurso para a instituição de caridade Sentebale, Harry, claramente triste, afirmou que o resultado final não era o que ele e que a sua mulher queriam.

"Nossa esperança era continuar servindo à rainha, a Commonwealth e minhas associações militares, sem financiamento público. Infelizmente isso não foi possível", disse o príncipe, que é o sexto na linha de sucessão ao trono britânico.

"Aceitei isso sabendo que não muda quem eu sou ou quanto estou comprometido. Mas espero que ajude vocês a entenderem o que aconteceu, que eu me afastaria de tudo que eu já conheci para dar um passo rumo ao que eu acredito que possa ser uma vida mais tranquila", acrescentou.

Sob o acordo, Harry continuará sendo príncipe, e o casal deixará de usar os seus títulos de "alteza real" e perderá todo o acesso a fundos públicos quando deixar de desempenhar as funções oficiais. Entretanto, eles manterão seus títulos de duque e duquesa de Sussex, podendo começar uma nova vida dividida entre o Reino Unido e a América do Norte, onde passarão a maior parte do tempo.

"Isso me traz uma grande tristeza", ressaltou Harry, acrescentando que a decisão de se afastar foi tomada após meses de conversas e que não foi fácil.

Ele disse à plateia da instituição de caridade de auxílio a crianças com HIV na África, da qual ele é cofundador, desejar que eles ouçam a verdade dele "não como príncipe ou duque, mas como Harry, a mesma pessoa que muitos de vocês assistiram crescer nos últimos 35 anos, mas com uma perspectiva mais clara".

Esses foram os primeiros comentários públicos de Harry desde que sua avó, a rainha, anunciou os termos sob os quais o príncipe e sua mulher irão se afastar da maioria dos deveres reais. O príncipe elogiou Elizabeth 2ª e o resto de sua família pelo apoio que ele e Meghan receberam nos últimos meses.

Harry disse que espera que a mudança permita à sua família alcançar uma "vida mais pacífica".

MD/rtr/dpa/lusa

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | App | Instagram | Newsletter