Na década de 1970, as figuras do suíço Harald Naegeli chamaram a atenção das autoridades. O artista pioneiro do grafite na Europa foi processado e chegaram a oferecer uma recompensa para quem o entregasse à justiça.

No dia 28 de agosto de 1983, a polícia alemã prendeu Harald Naegeli, de 43 anos, procurado internacionalmente. Seu crime: pichar paredes. De início incompreendida, anos mais tarde sua arte foi valorizada. Psicólogo diplomado, Naegeli pretendia apenas protestar com sua arte contra a violência e o status quo defendido pela burguesia, como fizera desde a infância.