Intransigência política e "nojo do mundo" são os motores do autor nascido em 1930, precursor dos "enfants terribles" das gerações seguintes. Especialmente profética é a consciência de Enzensberger do poder da mídia.

Um dos últimos grandes public intellectuals da Alemanha, parte de uma geração de escritores que viveu os horrores do Terceiro Reich e da Segunda Guerra Mundial, Hans Magnus Enzensberger foi desde o início de sua carreira um dos enfants terribles das letras germânicas no pós-guerra, tornando-se uma celebridade e causando impacto e polêmica a partir de sua primeira publicação, a coletânea de poemas Die Verteidigung der Wölfe (A defesa dos lobos, 1957).