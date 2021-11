Hannah Arendt foi uma das maiores pensadoras do século 20. A grande filósofa alemã era judia e sobrevivente do Holocausto. Ela refletiu sobre a banalidade do mal e a necessidade de ousar e de se expor na vida pública.

Suas análises políticas pespicazes lhe valeram distinções como o Prêmio Lessing de 1959 ou o Sonning de 1975, conferido pela Universidade de Copenhague por mérito em prol da cultura europeia. Arendt nasceu em Hannover em 14 de outubro de 1906 e estudou filosofia em Marburg, onde foi aluna de Martin Heidegger. A estudante de talento extraordinário e o filósofo de fama mundial teriam, em seguida, um caso de amor.