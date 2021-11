Boletim de Notícias (25/03) - Segunda edição

Hamilton Mourão afirma que o número de mortos por covid-19 no Brasil "ultrapassou o limite do bom senso". Mas vice-presidente diz ser contra medidas nacionais e volta a defender que restrições fiquem a cargo dos governadores e prefeitos. Ouça este e outros destaques desta quinta-feira na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.