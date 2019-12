Guaxinim bêbado invade mercado de Natal na Alemanha

Os mais belos mercados de Natal da Europa

Londres, Inglaterra

As atrações do Winter Wonderland no Hyde Park de Londres incluem esculturas de neve e gelo que levam por uma viagem no tempo até Londres do século 19 e contam a história de Natal de Charles Dickens. Há também espetáculos de patinagem no gelo, de circo, além dos carrosséis e outros brinquedos.