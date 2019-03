Guaidó anuncia retorno à Venezuela e convoca protestos

A tensão nas fronteiras da Venezuela

Fronteiras reforçadas

Maduro mandou fechar as fronteiras da Venezuela com o Brasil e com a Colômbia para impedir a entrada de ajuda humanitária, reforçando os bloqueios com militares das Forças Armadas venezuelanas instalados nas divisas. O líder chavista alega que o ingresso de ajuda não passa de um pretexto para os Estados Unidos promoverem um golpe de Estado no país.