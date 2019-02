Grupo ataca embaixada do Brasil em Berlim

Um grupo de indivíduos encapuzados quebrou vidraças e lançou tinta contra a fachada da embaixada do Brasil em Berlim no início da manhã desta sexta-feira (01/02).

A polícia afirmou que, por volta de 1h, foi alertada por guardas de segurança, que relataram que ao menos quatro pessoas participaram da ação. Elas golpearam os vidros com objetos de ferro e pintaram a fachada com tinta rosa, provavelmente com ajuda de um extintor. Tinta preta também foi lançada contra uma das laterais do prédio.

Manchas e respingos também podiam ser vistos em outras áreas da entrada da embaixada, como no chão, em ao menos uma das colunas frontais e numa caixa metálica para depósito de correspondência.

Danos materiais do ataque podem chegar a 100 mil euros

Ainda conforme a polícia, o ataque deixou 16 janelas quebradas. Na manhã desta sexta-feira um carro da polícia foi visto diante da embaixada. Funcionários da embaixada se recusaram a dar informações à imprensa.

Os danos materiais podem chegar a 100 mil euros, afirmou o jornal local Berliner Zeitung.

"A Embaixada do Brasil em Berlim foi alvo de ato de vandalismo. As autoridades policiais foram imediatamente contatadas e estão investigando o ocorrido", diz o curto comunicado publicado pela representação diplomática em sua página na internet.

Caixa de correios da embaixada

A investigação do caso foi assumida pela Staatsschutz de Berlim, órgão encarregado de investigar delitos de motivação política.

Também será investigado se existe conexão com um ataque à sede berlinense da empresa varejista Amazon, também alvo de vandalismo, por meio de pedras e tinta, na mesma madrugada.

Esta é a segunda vez em menos de um mês que a representação brasileira é alvo de vandalismo. No dia 5 de janeiro, as vidraças do andar térreo do prédio amanheceram pichadas com os dizeres "Lutaremos contra o fascismo no Brasil" em letras brancas. A fachada, o piso externo e colunas externas do edifício também foram pintadas com tinta vermelha.

Segundo reportagens veiculadas na mídia brasileira, fotografias do prédio circularam em grupos de Whatsapp, indicando que a pichação fora feita durante a madrugada de sexta-feira para sábado.

PJ/MD/dpa/efe/dw/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter