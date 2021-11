Com uma taxa de mortalidade de 70%, o agente causador da gripe aviária espalhou medo durante meses.

Mas o risco real de alguém se infectar com o vírus H5NI é muito baixo. Os seres humanos podem ser contaminados somente através do contato muito próximo com as aves. Por esse motivo, a maioria dos casos ocorre na Ásia, onde pessoas e galinhas vivem juntas em espaço pequeno.