Griezmann é o verdadeiro craque da França

Atacante que virou meio-campista é um dos destaques da Copa do Catar. Jogo de Griezmann tem potencial para fazer a diferença no duelo contra a Argentina.

Kylian Mbappe? Lionel Messi? Ambos foram excelentes nesta Copa do Mundo, mas quem chamou mesmo a atenção foi o francês Antonie Griezmann, com uma série de atuações impecáveis e o maior número de chances criadas.

Ele é supostamente um atacante, mas com Mbappe, Olivier Giroud e Ousmane Dembele à sua frente, a estrela do Atlético de Madrid ganhou licença para perambular por onde quiser no sistema de Didier Deschamps.

Com dois meio-campistas defensivos atrás de si, Griezmann, de 31 anos, tem ocupado as entrelinhas nos espaços deixados abertos pelas defesas do time contrário. Mas quando a França está em desvantagem, ele recua como um jogador extra para ajudar a anular a ameaça.

Paul Pogba, cuja uma cirurgia no joelho o deixou fora da Copa do Catar, elogiou Griezamann em sua nova função no meio-campo. As lesões de jogadores experientes, como Pogba, N'Golo Kante e Karim Benzema, também levaram Griezmann a assumir mais responsabilidade no time.

Homem do jogo

A França já mostrou em 2018 que consegue viver sem Benzema, mas a seleção francesa ainda não tem um substituto à altura de Griezmann. É também difícil pensar no futebol mundial num jogador que ocupe atualmente sua posição. O argentino Messi está mais à frente, e o croata Luka Modric um pouco mais atrás.

Griezmann é único e sua atuação na semifinal contra o Marrocos lhe rendeu o prêmio de homem do jogo. "Já estou focado no domingo. Estou tentando manter meus pés no chão. Estou mais sereno hoje em dia. Sinto-me bem com minhas pernas e minha cabeça", afirmou o jogador a repórteres.

O sucesso no Catar vem depois de alguns anos bizarros para Griezmann. Pouco antes do início da última Copa em 2018, ele anunciou repentinamente que ficaria no Atlético de Madrid, após meses de especulação sobre sua ida ao Barcelona.

Ele então ajudou a França a conquistar o título na Rússia. Apenas um ano depois, ele foi para o Barcelona, o que gerou uma enorme briga sobre seu passe. No entanto, essa ida não funcionou e ele foi emprestado para o Atlético em 2021.

Mais escândalos

No ano passado, ele se viu ainda envolvido num escândalo de racismo após o vazamento de um vídeo, no qual ele e outros jogadores aparentemente ironizavam funcionários de um hotel no Japão. O episódio ameaçou tirar dos trilhos sua carreira, mas ele voltou a campo sob o comando de Diego Simeone numa posição mais central. Então, no início da temporada 2022-2023, ele voltou a ficar no banco.

O Atletico queria comprá-lo de volta, mas uma taxa de 40 milhões de euro seria cobrada se ele jogasse mais de 45 minutos em mais de 50% das partidas. Assim, Griezmann passou a jogar apenas por 30 minutos.

Sem dinheiro, o Barcelona percebeu que o Atletico estava sendo inteligente e aceitou um acordo com desconto, que levou Griezmann de volta ao antigo clube até 2026.

Seu jogo sedoso lembra o grande francês Zinedine Zidane, enquanto a sua habilidade de finalização é comparada a do espanhol Raul.

Mais uma curiosidade sobre Griezmann: o francês jogou somente na Espanha em toda a sua carreira profissional.