Greve leva aeroporto de Frankfurt a fechar para decolagens

Aeroporto de Hamburgo também cancela partidas devido a paralisação de equipes de segurança. Funcionários de solo da Lufthansa também fazem nova greve nacional, em meio a mais uma paralisação de trens no país.

O aeroporto de Frankfurt, o mais movimentado da Alemanha, e o de Hamburgo estarão fechados para a partida de passageiros nesta quinta-feira (07/03) por causa de uma greve da equipe de segurança, enquanto o transporte público no país deverá ser prejudicado por uma greve no setor ferroviário.

O fechamento dos aeroportos de Frankfurt e Hamburgo nesta quinta-feira ocorre ao mesmo tempo em que o sindicato Ver.di convocou uma outra paralisação no setor aeroviário: a dos funcionários de solo da companhia aérea nacional alemã Lufthansa, a partir da noite desta quarta-feira em uma disputa salarial atual para cerca de 25 mil trabalhadores da empresa.

Paralisação de trens

O tráfego de trens na Alemanha também deverá ser, mais uma vez, interrompido nesta quinta e sexta-feira, já que os maquinistas da operadora nacional de trens Deutsche Bahn anunciaram uma nova greve do setor em toda a Alemanha, por 35 horas.

A greve nos trens de passageiros começará na quinta-feira, às 2h (horário local), e deverá durar 35 horas, segundo o chefe do sindicato dos maquinistas de trem da Alemanha, GDL, Claus Weselsky. No setor de frete ferroviário, a greve já começou às 18 horas desta quarta-feira.

A Deutsche Bahn não espera que os serviços voltem ao normal antes de sábado, de acordo com um porta-voz.

Frankfurt: passageiros devem buscar companhias

A operadora do aeroporto de Frankfurt recomendou que os passageiros entrem em contato com suas companhias aéreas e disse que eles não devem ir ao aeroporto sob nenhuma circunstância.

O impacto das greves da equipe de terra e de segurança sobre os horários dos voos em Frankfurt não estava claro inicialmente. A previsão nesta quarta era que os aviões aterrissem normalmente, permitindo também ao passageiros dos voos que chegam fazer suas conexões em Frankfurt.

Originalmente, 1.170 partidas e chegadas com cerca de 160 mil passageiros a bordo estavam planejados para esta quinta-feira. Quais conexões serão canceladas é uma questão da respectiva companhia aérea, disse um porta-voz do aeroporto de Frankfurt.

Um total de 650 desses voos já havia sido cancelado até meio-dia de quarta-feira (horário local).

Os trabalhadores de segurança são empregados por empresas privadas que fazem o controle dos passageiros, funcionários e bagagens nas entradas da área de segurança em nome da Polícia Federal alemã.

Luta entre sindicato e Lufthansa

Já a greve da equipe de terra da Lufthansa começou na noite de quarta-feira e está programada para continuar até a manhã de sábado, às 7h10 (horário local).

Em fevereiro já foram realizadas três paralisações nesta disputa salarial de cerca de 25 mil funcionários de terra da Lufthansa, cada uma das quais paralisou o tráfego de passageiros por cerca de um dia.

A Ver.di exige 12,5% a mais de salário e um bônus de compensação da inflação por um ano. Até o momento, a Lufthansa ofereceu salários 10% mais altos por um prazo de 28 meses.

Espera-se que os voos de passageiros sejam afetados principalmente na quinta e na sexta-feira, mas até o momento a Lufthansa não alterou sua programação para refletir as greves adicionais programadas para ocorrer em Frankfurt e Hamburgo.

Mesmo antes antes de a equipe de segurança nos dois aeroportos serem convocadas para paralisação, a companhia aérea esperava cancelamentos maciços de voos, especialmente em seus centros de conexões em Frankfurt e Munique.

O aeroporto de Munique permanece aberto na quinta e na sexta-feira, mas espera muitos cancelamentos de voos, disse uma porta-voz da Lufthansa na quarta-feira.

Todas as 141 partidas originalmente programadas do aeroporto de Hamburgo para quinta-feira já haviam sido canceladas na noite de terça-feira. Alguns aviões partirão sem passageiros, disse um porta-voz, para evitar mais interrupções na programação de voos.

Possíveis novas greves na Lufthansa

Enquanto isso, outras greves na Lufthansa podem estar se aproximando, já que nesta quinta-feira os membros do sindicato da tripulação de cabine também votaram a favor de greves.

Em uma votação entre os membros do sindicato de comissários de bordo, mais de 96% votaram a favor de entrar em greve na disputa salarial em andamento com a Lufthansa, de acordo com o sindicato Ufo, que representa a tripulação de cabine. Mas a data da paralisação só deve ser definida mais tarde.

O Ufo está exigindo um aumento salarial de 15% para cerca de 18 mil tripulantes de cabine da Lufthansa e pouco menos de mil funcionários da subsidiária Cityline porum período de 18 meses. O sindicato também está pedindo um bônus de ajuste da inflação de 3 mil euros e bônus mais altos.

As negociações salariais para a empresa controladora da Lufthansa e a subsidiária Cityline foram realizadas separadamente. Em ambos os casos, o sindicato havia rejeitado as respectivas ofertas como insuficientes.

md (DPA, AFP)