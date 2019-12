Greve geral contra reforma da Previdência paralisa a França

O mês de dezembro em imagens

Bomba da Segunda Guerra paralisa Turim

A descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial em Turim, na Itália, levou 10 mil pessoas a deixarem suas casas para a remoção do artefato por especialistas. O explosivo de fabricação britânica foi encontrado no centro histórico da cidade Todos os habitantes da "zona vermelha" ao redor da Via Nizza, no coração da cidade, foram evacuados. (01/12)