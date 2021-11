Greve dos caminhoneiros

No fim de maio de 2018, caminhoneiros em todo o Brasil bloquearam rodovias em protesto aos sucessivos reajustes do preço do diesel, promovendo a maior paralisação do setor de transportes em quase duas décadas.

A greve teve reflexos na distribuição de alimentos e de combustível pelo país: grandes cidades anunciaram a redução da frota de ônibus no transporte coletivo por falta de combustível; aeroportos alertam que não há estoque suficiente para aviões encherem os tanques nos próximos dias, o que levou ao cancelamento de voos; e o desabastecimento de produtos básicos preocupa supermercados e feiras livres.