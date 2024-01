Greve deve paralisar 11 aeroportos alemães nesta quinta

Depois do transporte ferroviário, agora é a vez dos aeroportos: nesta quinta-feira, funcionários de segurança suspendem atividades. Sem seus controles, passageiros e tripulações não poderão embarcar nas aeronaves.

Os funcionários que atuam na segurança de onze aeroportos da Alemanha planejam paralisar suas atividades nesta quinta-feira (01/02). É provável que as operações sejam totalmente suspensas nos aeroportos de Berlim, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Hamburgo, Hanover, Colônia, Leipzig e Stuttgart. O aeroporto de Munique e alguns aeroportos menores estão excluídos.

No aeroporto de Frankfut, aterrissam e decolam voos diários de e para o Brasil.

A paralisação foi convocada pelo sindicado Ver.di, que demanda um aumento de 2,80 euros por hora de trabalho, subsídios mais altos e bônus a partir da primeira hora extra, por um período de doze meses.

Atualmente, os trabalhadores de segurança contratados por empresas privadas que prestam serviços aos aeroportos ganham um piso de 20,60 euros por hora, o que resulta em um salário bruto de pouco menos de 3.300 euros por 160 horas mensais de trabalho. Sobre esse valor, há também bônus para trabalho noturno, domingos e feriados públicos, bem como para horas extras.

"24 horas por dia, finais de semana e feriados"

O Ver.di afirma que a demanda leva em conta a perda do poder de compra devido à inflação e considera também um aumento salarial. O negociador-chefe do sindicato, Wolfgang Pieper, afirmou: "Já há uma escassez de trabalhadores qualificados que estejam preparados para trabalhar de forma extremamente flexível nos aeroportos, ao longo de todo o dia, nos finais de semana e nos feriados – a segurança no tráfego aéreo não vem de graça".

O aeroporto de Frankfurt, o mais movimentado da Alemanha, será um dos afetados pela greve Foto: Boris Roessler/dpa/picture alliance

As empresas da Associação Federal de Empresas de Segurança da Aviação (BDLS) oferecem um aumento salarial de 4% neste ano e de 3% em 2025. O diretor administrativo da entidade, Matthias von Randow, diz que seria inapropriado paralisar o tráfego aéreo por um dia. "Em vez disso, todos os esforços devem ser feitos para encontrar uma solução na mesa de negociações ou por meio de arbitragem."

Datas de negociações já agendadas

Duas novas rodadas de negociações foram agendadas para os dias 6 e 7 e 21 e 22 de fevereiro. Um aumento na taxa máxima de 10 para 15 euros cobrada por passageiro, planejado pelo governo alemão para entrar em vigor em fevereiro, foi bloqueado pelo Bundesrat (câmara alta do Parlamento alemão), que citou a já alta carga de custos do tráfego aéreo no país e pretende adiar o aumento para 2025.

Os cerca de 25 mil funcionários dos serviços de segurança privada geralmente realizam verificações de passageiros, bagagens e tripulação. Sem eles, não é possível o acesso e a operação das áreas de segurança nos aeroportos.

A última paralisação de advertência na segurança da aviação ocorreu em março do ano passado. Naquela ocasião, o tema eram as condições de trabalho dos funcionários. Agora, é o salário que está em debate.

O sindicato Ver.di também já havia anunciado paralisações de advertência de um dia no transporte público local em quase todos os estados alemães nesta sexta-feira. Ela ocorrerá menos de uma semana depois de encerrada a greve do sindicato dos maquinistas de trem GDL na Deutsche Bahn.

bl/le (dpa, afp, rtr)