Greta Thunberg decide registrar seu nome como marca

A jovem ativista sueca Greta Thunberg anunciou nesta terça-feira (29/01) que entrou com um pedido para registrar seu próprio nome e a marca Fridays For Future (Greve pelo Futuro, em português), nome do movimento ambiental que fundou, para protegê-los do uso indevido para fins comerciais.

Em seu perfil no Instagram, a sueca de 17 anos escreveu que ela e seus colegas ativistas não têm "nenhum interesse" em marcas comerciais, mas "infelizmente isso precisava ser feito".

"Meu nome e o do movimento Fridays For Future estão sendo utilizados constantemente para fins comerciais sem consentimento algum", justificou Greta. A ativista lamentou a venda de produtos e a arrecadação de dinheiro com seu nome e com o do movimento.

Na publicação, Greta conta que pediu também para registrar "Skolstrejk för klimatet" (greve escolar pelo clima), a frase do cartaz que ela segurou durante os protestos solitários que fez em frente ao Parlamento sueco. O ato inspirou milhares de jovens pelo mundo.

A ativista anunciou ainda a criação de uma fundação sem fins lucrativos focada em ecologia, clima, sustentabilidade social e bem-estar para gerir com transparência o dinheiro de doações, prêmios e direitos autorais.

Descrita como uma adolescente tímida, Greta se tornou uma das principais vozes na luta contra as mudanças climáticas. Em 2018, a adolescente sensibilizou jovens em todo o mundo desde que começou a fazer protestos solitários em frente ao Parlamento sueco.

No final do ano passado, a ambientalista foi eleita Pessoa do Ano pela Time por seus esforços pela proteção climática e por ter liderado a maior manifestação pelo clima da história da humanidade. Ela também figurou na edição 2019 da revista Nature que elenca anualmente dez personalidades que se destacaram no campo da ciência.

Ao justificar a escolha, a revista Nature destacou a forma como Greta chamou a atenção para a mudança climática e o futuro do planeta: "Os cientistas passaram décadas alertando sobre as mudanças climáticas, mas não conseguiram galvanizar a atenção global da maneira que Thunberg fez neste ano. A sueca de 16 anos os superou – e muitos a estão saudando por isso."

