A cidade alemã de Greifswald fica no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Uma das fundadoras da Liga Hanseática no século 13, a cidade conseguiu manter seu caráter histórico.

Greifswald é a "pérola da Pomerânia", sua localização no litoral do Mar Báltico também é fator de atração. Após a queda do Muro de Berlim, a população se dedicou à recuperação e reconstrução de sua cidade. Hoje enfileiram-se nas ruas, e em especial na praça central, fachadas e frontões góticos, barrocos e renascentistas em cores vivas e brilhantes, cuidadosamente restaurados.