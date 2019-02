"Green Book: O guia" é o grande vencedor do Oscar 2019

Com três estatuetas, entre elas a de melhor roteiro original, o filme Green Book: O Guia, de Peter Farrelly, foi o grande vencedor da 91ª edição do Oscar, em cerimônia realizada na noite deste domingo (24/02) no Teatro Dolby, em Los Angeles. O prêmio principal foi uma das grandes surpresas do evento neste ano, que, pela primeira vez em 30 anos não teve um apresentador.

Green Book: O Guia desbancou Roma, Pantera Negra e Infiltrado na Klan na batalha pelo prêmio principal. Além do Oscar de melhor filme e roteiro original, obra também ficou com a estatueta de melhor ator coadjuvante, para Mahershala Ali, que ganhou o segundo Oscar da sua carreia.

Cuarón é o quinto mexicano há receber o prêmio de melhor diretor

Apesar de não ter levado o prêmio principal, Roma, de Alfonso Cuarón, venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro, tornando-se assim a primeira produção mexicana a ficar com a estatueta dourada nessa categoria. O encarregado de entregar a estatueta foi Javier Bardem, que fez o seu discurso completamente em espanhol.

"Não há fronteiras nem muros que freiem o engenho e o talento", disse o ator espanhol. "Em cada região do mundo há histórias que nos comovem e nesta edição comemoramos a excelência e a importância da cultura e do idioma de diferentes países", acrescentou.

Cuarón ganhou ainda o Oscar de melhor direção. Em seu discurso, ele reconheceu a Academia de Hollywood por premiar um filme sobre uma mulher indígena e trabalhadora doméstica sem direitos trabalhistas, um tipo de pessoa que, segundo o cineasta, foi "relegada" historicamente no cinema. Roma também teve sua fotografia premiada.

Cuarón é o quinto mexicano nos últimos seis anos há receber o prêmio de melhor diretor. Além dele, foram agraciados Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu e Guillermo del Toro.

Olivia Colman desbancou Glenn Close

Já o diretor Spike Lee ganhou seu primeiro Oscar. Sua obra Infiltrado na Klan ficou com a estatueta de melhor roteiro adaptado. O diretor foi aplaudido de pé.

Para as atuações, a grande surpresa da noite foi o Oscar de melhor atriz para a britânica Olivia Colman, pelo seu trabalho em A Favorita, desbancando Glenn Close que era vista com a favorita para a categoria. Já a estatueta de melhor atriz coadjuvante não trouxe surpresas e ficou com Regina King, por sua atuação em Se a Rua Beale Falasse.

O ator Rami Malek ganhou o Oscar de melhor ator pelo seu papel de Freddie Mercury no filme Bohemian Rhapsody. O ator americano, filho de imigrantes egípcios, pediu que se contem mais histórias que apostem na diversidade e que falem sobre pessoas que têm problemas com quem são e com sua identidade.

Bohemian Rhapsody levou aindaoutras três estatuetas: edição, mixagem de som e edição de som. O filme Pantera Negra também ficou entre os consagrados da noite, com três prêmios: direção de arte, figurino e trilha sonora.

Veja a lista completa dos vencedores e demais indicados:

Melhor Filme: Green Book: O guia

Bohemian Rhapsody

A favorita

Roma

Nasce uma estrela

Infiltrado na Klan

Pantera Negra

Vice

Melhor Diretor: Alfonso Cuarón, Roma

Spike Lee, Infiltrado na Klan

Pawel Pawlikowski, Guerra Fria

Yorgos Lanthimos, A favorita

Adam Mckay, Vice

Melhor Ator: Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, Nasce uma estrela

Willem Dafoe, No portal da eternidade

Viggo Mortensen, Green Book: O guia

Melhor Atriz: Olivia Colman, A favorita

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, A esposa

Lady Gaga, Nasce uma estrela

Melissa McCarthy, Poderia me perdoar?

Melhor ator coadjuvante: Mahershala Ali, Green Book: O guia

Adam Driver, Infiltrado na Klan

Sam Elliot, Nasce uma estrela

Richard E. Grant, Poderia me perdoar?

Samwell Rockwell, Vice

Melhor atriz coadjuvante: Regina King, Se a rua Beale falasse

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Emma Stone, A favorita

Rachel Weisz, A favorita

Melhor filme em Língua Estrangeira: Roma (México)

Cafarnaum (Líbano)

Guerra Fria (Polônia)

Assunto de família (Japão)

Never look away (Alemanha)

​Melhor animação: Homem-Aranha no Aranhaverso

Os Incríveis 2

Ilha dos Cachorros

WiFi Ralph: Quebrando a internet

Mirai

Melhor documentário: Free solo

Hale County this morning, this evening

Minding the gap

Of fathers and sons

RBG

Melhor roteiro original: Green Book: O guia

A favorita

First reformed

Roma

Vice

Melhor Roteiro Adaptado: Infiltrado na Klan

Poderia me perdoar?

Se a rua Beale falasse

Nasce uma estrela

A balada de Buster Scruggs

Melhor trilha sonora: Pantera Negra

Se a rua Beale falasse

O retorno de Mary Poppins

Ilha dos Cachorros

Infiltrado na Klan

Melhor canção original: Shallow, de Nasce uma estrela

All the stars, de Pantera Negra

I'll fight, de RBG

The place where lost things go, de O retorno de Mary Poppins

When a cowboy trades his spurs for wings, de A Balada de Buster Scruggs

Direção de arte: Pantera Negra

A favorita

O Primeiro Homem

O retorno de Mary Poppins

Roma

Melhor Fotografia: Roma

A favorita

Guerra Fria

Nasce uma estrela

Nunca Deixe de Lembrar

Melhor Figurino: Pantera Negra

A favorita

A balada de Buster Scruggs

O retorno de Mary Poppins

Duas rainhas

Melhor Edição: Bohemian Rhapsody

Infiltrado na Klan

A favorita

Green Book: O guia

Vice

Melhor Mixagem de Som: Bohemian Rhapsody

Pantera Negra

Roma

Nasce uma estrela

O Primeiro Homem



Melhor Edição de Som: Bohemian Rhapsody

Pantera Negra

Roma

O Primeiro Homem

Um Lugar Silencioso

Melhor curta-metragem: Skin

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Melhor documentário em curta-metragem: Absorvendo o tabu

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Melhor maquiagem e cabelo: Vice

Duas rainhas

Border

Melhores efeitos visuais: O Primeiro Homem

Vingadores: Guerra Infinita

Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível

Read Player One

Solo: Uma história Star Wars

CN/efe/lusa/ap

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter