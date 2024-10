Governo irá repatriar brasileiros que estão no Líbano

Itamaraty e Ministério da Defesa coordenam operação de regaste. Primeiro voo deve sair do aeroporto de Beirute no fim de semana.

O governo brasileiro anunciou nesta terça-feira (30/09) que irá buscar brasileiros que estão no Líbano. Segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores, a determinação para repatriar os brasileiros é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) será enviado para o Líbano nos próximos dias. "A Embaixada no Líbano está tomando as providências necessárias para viabilizar a operação, em contato permanente com a comunidade brasileira e em estreita coordenação com as autoridades locais", diz a nota do Itamaraty.

A decisão foi tomada após o presidente Lula conversar com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no México, onde estão para acompanhar a posse da nova presidente do país, Claudia Sheinbaum. Mauro Vieira informou a Lula sobre a situação em Beirute, capital libanesa, e sobre as conversas que teve em Nova York.

No sábado, o chanceler brasileiro se encontrou com o ministro das Relações Exteriores do Líbano, Abdallah Rashid Bou Habib. Os dois conversaram sobre conflito entre Israel e o grupo radical islâmico Hezbollah e discutiram sobre uma possível repatriação de brasileiros no país.

Início nos próximos dias

Segundo Mauro Vieira, o primeiro voo deve sair no decorrer do final de semana. A data exata da operação coordenada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa será anunciada nos próximos dias, após análise das condições de segurança para o voo. O planejamento inicial da FAB prevê a decolagem do aeroporto de Beirute, que se encontra aberto.

A região sofre com os contínuos ataques aéreos israelenses em Beirute, no sul do Líbano e no Vale do Beqaa. A situação pode escalar ainda mais após Israel iniciar uma ofensiva terrestre no sul do Líbano.

Na semana passada, os bombardeios israelenses no Líbano causaram a morte de dois adolescentes brasileiros. A maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio atualmente está no Líbano. Ao todo, 21 mil brasileiros vivem no país.

md/cn (Agência Brasil, ots)