Governo anuncia adiamento do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será adiado, segundo decisão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova, e do Ministério da Educação (MEC).

Em nota divulgada nesta quarta-feira (20/05), o Inep apontou que a decisão ocorre em meio "às demandas da sociedade e às manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus". Segundo o Inep, o exame será adiado "de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais".

A data original do exame estava prevista para novembro, e a prova deve agora ocorrer em dezembro ou janeiro.

Em média, 5 milhões de candidatos participam do Enem a cada ano. Segundo o MEC, mais de 4 milhões já fizeram a inscrição para este ano. O prazo vai até 22 de maio.

A decisão pelo adiamento ocorre em meio à pressão de setores da sociedade civil, em especial entidades que representam estudantes, que vinham pedindo a escolha de uma nova data por causa da pandemia de coronavírus. Entre os argumentos está o de que muitos estudantes que ficaram sem aulas não têm condições de manter os estudos durante a pandemia ou nem sequer tem meios para estudar à distância.

Nesta terça-feira o Senado já havia aprovado o adiamento do Enem para depois da conclusão do ano letivo, e secretários estaduais de Educação do país vinham pressionando pelo adiamento.

Nesta quarta-feira, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, também sugeriu em suas redes sociais que o exame fosse adiado em 30 a 60 dias.

Anteriormente, Weintraub vinha resistindo em adiar o Enem, chegando a afirmar que "partidecos de esquerda" vinham agindo para que o exame não fosse realizado. Sobre os problemas enfrentados por vários estudantes, ele chegou afirmar na semana passada que o exame "não é para atender injustiças sociais, é para selecionar os melhores".

Leia a nota:

Atento às demandas da sociedade e às manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) decidiram pelo adiamento da aplicação dos exames nas versões impressa e digital. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais.

Para tanto, o Inep promoverá uma enquete direcionada aos inscritos do Enem 2020, a ser realizada em junho, por meio da Página do Participante. As inscrições para o exame seguem abertas até as 23h59 desta sexta-feira, 22 de maio."

JPS/ots

