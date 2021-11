Após duas décadas dedicadas ao mundo da moda, a modelo mais bem paga do mundo, mãe de dois filhos, deu adeus às passarelas para se dedicar mais à família e a "projetos especiais".

Um dos rostos mais conhecidos internacionalmente, Gisele Bündchen é garota propaganda de grandes marcas, como Chanel, e já participou de campanhas da Versace, Victoria's Secret, Louis Vitton, Valentino. Durante oito anos seguidos ela foi apontada pela Forbes como a modelo mais bem paga do mundo, segundo a publicação. Gisele é casada com o ídolo do futebol americano Tom Brady, jogador do New England Patriots. O casal vive nos Estados Unidos com os dois filhos, Benjamin e Vivian.