Giorgia Meloni é nomeada primeira-ministra da Itália

Líder do partido Irmãos da Itália torna-se a primeira mulher a comandar o país. Ela estará à frente do governo italiano mais à direita desde Benito Mussolini.

A política italiana de ultradireita Giorgia Meloni foi nomeada nesta sexta-feira (21/10) primeira-ministra da Itália, e formou um governo de coalizão de direita.

Primeira mulher a comandar o país, Meloni e seus parceiros de coalizão, Silvio Berlusconi, líder da Força Itália, de centro-direita, e Matteo Salvini, líder do partido Liga, de ultradireita, reuniram-se nesta sexta-feira com o presidente italiano, Sergio Mattarella, no palácio presidencial.

"Giorgia Meloni aceitou o mandato e apresentou a sua lista de ministros", disse Ugo Zampetti, assessor presidencial, aos jornalistas depois da audiência de Meloni com o presidente no Palácio do Quirinal.

O novo governo tomará posse formalmente na manhã de sábado e, na próxima semana, será submetido a votos de confiança em ambas as casas do Parlamento.

Meloni anuncia novo gabinete

A nova primeira-ministra italiana nomeou Giancarlo Giorgetti, do partido Liga, como seu ministro da Economia, e Antonio Tajani, da Força Itália, como ministro das Relações Exteriores.

Matteo Piantedosi, servidor público sem filiação partidária, foi nomeado ministro do Interior, e Guido Crosetto, um dos fundadores do Irmãos da Itália, ministro da Defesa.

Ao todo, nove ministérios serão assumidos por membros do Irmãos da Itália. Liga e Força Itália terão cinco ministérios cada um, e tecnocratas comandarão cinco pastas.

Presidente italiano, Sergio Mattarella, recebe Giorgia Meloni no Palácio do Quirinal Foto: Italy Photo Press/IMAGO

Crise energética e guerra da Ucrânia

O novo governo italiano enfrentará uma longa lista de desafios, incluindo o aumento dos preços da energia, a guerra na Ucrânia e uma nova desaceleração econômica.

Enquanto Berlusconi e Salvini mencionaram recentemente sua proximidade com o líder russo, Vladimir Putin, mas se distanciaram da invasão, Meloni tem sido firme em seu apoio à Ucrânia, em sintonia com o resto da União Europeia e os Estados Unidos.

No entanto, ela pediu um bloqueio naval para evitar que barcos com migrantes deixem a costa do norte da África, e é provável que ela entre em conflito com as potências europeias sobre o tema da migração.

Irmãos da Itália se populariza

Meloni é a líder do partido de ultradireita Irmãos da Itália, cuja agenda inclui o ceticismo em relação à União Europeia e políticas anti-imigração. O Irmãos da Itália também não apóia os direitos da população LGBTQ.

Ela tem procurado minimizar as raízes pós-fascistas de seu partido, dizendo que sua legenda seria semelhante ao Partido Conservador no Reino Unido ou ao Partido Republicano nos Estados Unidos.

Meloni liderou a coalizão de direita que obteve a vitória com 44% dos votos nas eleições gerais em setembro, após o colapso do governo de Mario Draghi em julho.

O Irmãos da Itália, que recebeu apenas 4,5% dos votos nas eleições de 2018, obteve a maior parcela dos votos nas eleições gerais de setembro.

bl (AFP, AP)