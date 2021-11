Pintor prodígio: alemão de 7 anos vende quadros por até 13 mil euros

[Vídeo] Com apenas 7 anos de idade, Mikail Akar já se tornou o novo queridinho do mundo da arte. Os quadros do jovem talento impressionam pela semelhança com obras de nomes como Jackson Pollock, Gerhard Richter e Jean Michel-Basquiat.