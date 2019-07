General alemão quer ser o próximo prefeito de Hanover

O partido populista de direita Alternativa para a Alemanha (AfD) anunciou que seu candidato ao cargo de prefeito de Hanover será um militar reformado: Joachim Wundrak, de 64 anos, ex-tenente-general da Luftwaffe (Força Aérea alemã). Sua candidatura ainda precisa ser oficialmente confirmada em 6 de agosto pelos membros do partido.

"Estamos felizes por ter encontrado um candidato de tamanho gabarito", comentou Reinhard Hirche, vice-chefe da bancada municipal da AfD, ao apresentar a candidatura, nesta quarta-feira (24/07).

Portador da Medalha do Mérito da República Federal da Alemanha, Wundrak se reformou em setembro de 2018, após 44 anos em serviço. Ele ocupou posições militares importantes no Afeganistão e na Bósnia, além de ter sido comandante do Centro de Operações Aéreas da Luftwaffe em Kalkar, no oeste da Alemanha.

No último pleito municipal na capital do estado da Baixa Saxônia, a legenda de extrema direita obteve seis assentos no parlamento municipal, com 8,6% dos votos. A eleição antecipada para a prefeitura, em 27 de outubro próximo, foi convocada porque o titular, o social-democrata Stefan Schostok ter renunciado, devido a acusações de fraude.

Com pouco mais de 500 mil habitantes, Hanover é a 13° maior cidade da Alemanha.

AV/dpa,ots

