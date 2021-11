Gabriel García Márquez

Nobel de Literatura, escritor colombiano é o autor de "Cem anos de solidão", romance que catapultou sua fama em todo o mundo e lançou uma onda de interesse pela produção literária latino-americana.

García Márquez é um dos escritores que mais marcaram a literatura do século 20 e já foi comparado em importância ao espanhol Miguel de Cervantes, autor de "Dom Quixote". García Márquez trabalhava no segundo tomo de suas memórias, "Viver para contar", quando morreu, aos 87 anos, na Cidade do México, onde vivia desde 1961.