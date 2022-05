G7 diz que não reconhecerá fronteiras impostas pela Rússia

Ministros do Exterior dos sete países mais industrializados do mundo afirmam que apoiarão decisão de Kiev sobre Crimeia e prometem intensificar sanções contra Moscou, além de manter envio de armas à Ucrânia.

O G7, grupo dos sete países mais industrializados do mundo, afirmou neste sábado (14/05) que jamais reconhecerá as fronteiras que a Rússia pretende impor à força com a guerra na Ucrânia e prometeu ampliar as sanções contra Moscou visando setores vitais da economia russa.

"Não reconheceremos nunca as fronteiras que a Rússia está a tentando mudar por meio da agressão militar e mantermos nosso compromisso no apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia", afirmaram os ministros do Exterior do G7 numa declaração divulgada após o fim da reunião de três dias no norte da Alemanha.

Além da Alemanha, o Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido fazem parte do G7. A reunião contou ainda com a presença do chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, e os ministros do Exterior da Ucrânia e da Moldávia.

Na declaração em conjunta, os ministros prometeram ampliar as sanções contra Moscou para incluir setores do qual o país é dependente, além de continuar fornecendo armas à Ucrânia. "Reafirmamos nossa determinação de aumentar ainda mais a pressão econômica e política sobre a Rússia", destaca o texto.

Os chefes da diplomacia dos países do G7 se comprometeram em "acelerar os esforços" para "acabar com a dependência da energia russa". O grupo instou ainda a China a não "minar" essas medidas e pede que o país asiático não apoie à Rússia no ataque à Ucrânia. Na declaração, eles reiteraram o apelo a Belarus para que "pare de facilitar a intervenção da Rússia e respeite os seus compromissos internacionais".

Os ministros reiteraram também a exigência para que a Rússia "ponha fim à guerra que começou sem provocação (por parte da Ucrânia) e ao sofrimento trágico e a perda de vidas humanas que ela continua provocando". Na declaração, condenaram ainda "as ameaças irresponsáveis de utilização de armas químicas, biológicas ou nucleares" feitas pelo presidente russo, Vladimir Putin.

Anexação da Crimeia

Ao ser questionada se o grupo deseja que a Rússia devolva a Crimeia, anexada em 2014, para a Ucrânia, a ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que essa decisão cabe a Kiev. "É território deles e vamos apoiar cada medida e cada passo que tomarem para garantir que o povo ucraniano possa viver como todos os outros na Europa: em paz, mas também em segurança e liberdade em seu próprio país", destacou.

Baerbock considerou que a resposta da comunidade internacional nesta altura "será decisiva para o futuro". A ministra alemã anunciou ainda que o G7 estabelecerá um mecanismo para desmascarar a propaganda russa que tenta culpar o Ocidente por problemas de abastecimento de alimentos no mundo devido às sanções impostas contra o país.

A ministra afirmou que o grupo trabalha para encontrar soluções para o escoamento de commodities que estão armazenadas na Ucrânia antes das próximas colheitas. O país é um dos grandes produtores de trigo do mundo. Cerca de 25 milhões de toneladas de grãos estão atualmente bloqueados nos portos ucranianos, causando restrições a milhões de pessoas no mundo, sobretudo na África e no Oriente Médio.

Os ministros do Exterior do G7 participaram de um encontro de três dias na cidade balneária de Weissenhaus, no norte da Alemanha, país que ocupa atualmente a presidência anual rotativa do grupo. No centro da agenda da reunião, estavam os problemas ligados à invasão russa na Ucrânia, como a segurança alimentar e energética.

Lançada em 24 de fevereiro, a ofensiva russa já deixou mais de 3 mil civis mortos, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior. A guerra já obrigou mais de 13 milhões de ucranianos a deixarem suas casas. Destes, mais de 6 milhões buscaram refúgio no exterior. A invasão russa foi condenada pela comunidade internacional, que respondeu com o envio de armas para a Ucrânia e sanções econômicas e políticas contra Moscou.

