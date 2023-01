Futurando - Edição de 30/01/2023

Veja os destaques desta edição:

- Concreto ultraleve reduz pegada de carbono do material - O concreto leve estrutural contém argila expandida o que diminui muito o peso do material. As bolinhas de argila contêm ar e ajudam até mesmo o material a flutuar. Além disso, o concreto ultraleve também consome parte do CO2 liberado na sua produção.



- Mineração urbana: o futuro da construção? Uma casa abandonada é uma mina de ouro. Quase tudo pode ser reciclado. Arquitetos da Universidade Técnica de Karlsruhe estão desenvolvendo um sistema que possibilita a reciclagem completa de materiais de edifícios demolidos. É a mineração urbana contribuindo para uma indústria circular de construção.



- Concreto feito com mandioca - As cinzas da casca da mandioca podem ajudar o setor da construção a ficar mais ecológico. Isso porque essas cinzas podem substituir até 50% do cimento usado para fazer concreto.



- Quanto tempo uma pessoa consegue sobreviver sem comida? Ficar muito tempo sem comer pode causar danos irreversíveis no corpo.

- Como o avanço da idade prejudica os olhos - Síndrome do braço curto, catarata, esses são apenas alguns problemas nos olhos que aparecem com a velhice. E não dá para evitá-los, entenda o motivo no vídeo do Futurando.