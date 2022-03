Futurando - Edição de 22/03/2022

Nesta semana, o Futurando mostra como astronautas simulam em um deserto de Israel como seria a vida em Marte, curiosidades sobre a Via Láctea e a importância da areia na sociedade atual.

Veja os destaques desta edição:

- A vida em Marte simulada na Terra - Seis astronautas analógicos do Fórum Espacial Austríaco vivem por três semanas como se estivessem numa colônia marciana. A simulação do planeta vermelho é feita num deserto em Israel. A equipe tenta recriar as condições de uma exploração em Marte.

- O que é a via láctea? Nós vemos a Via Láctea como uma faixa clara no céu noturno. O fato é que a nossa galáxia é formada por bilhões de estrelas. Mas por que vemos essa faixa?

- Nossa Via Láctea pode ser engolida pelo próprio buraco negro? No centro da Via Láctea há um buraco negro gigante. Buracos negros são conhecidos por seu campo gravitacional poderoso. Mas acabar com a nossa galáxia não é tão fácil assim.

- Dá para usar a areia de forma sustentável? A areia é usada em muitas coisas no nosso cotidiano, em aparelhos eletrônicos, cosméticos e, principalmente, na construção civil. O problema é que a areia não é um recurso renovável e pode um dia acabar se o uso continuar neste ritmo.

- Como é feita a limpeza das pedras da Catedral de Colônia - A fachada da Catedral de Colônia foi ficando preta com o tempo, o que acabou danificando as pedras e muitos ornamentos. Mas uma técnica com jatos de areia ajuda na conservação.