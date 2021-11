Futurando - Edição de 01/12/2021

Veja os destaques desta edição:

- Avião movido a hidrogênio: quando vamos voar sem emissões? Aviões atualmente contribuem bastante para a crise climática. Isso porque eles são movidos a combustíveis fósseis e liberam gases de efeito estufa no ar. Usar o hidrogênio como combustível seria uma alternativa para que as viagens aéreas se tornassem uma opção mais limpa para o meio ambiente. Por que não estamos fazendo isso ainda?



- Drone com balão de hélio: uma inovação que pode revolucionar o setor - Um empresário na Alemanha desenvolveu um drone acoplado a um balão com gás hélio capaz de voar por tempo ilimitado e sobre ambientes fechados. A leveza do objeto e sua flutuabilidade garantem a segurança de operação que um equipamento tradicional não ofereceria. Neste vídeo, o Futurando mostra as vantagens e dilemas éticos envolvendo a nova tecnologia.



- Estamos salvando as abelhas erradas? As abelhas estão desaparecendo, mas não são todas as espécies. Na verdade, o cultivo de abelhas melíferas está crescendo a cada ano. Mas então por que estamos tão preocupados com as abelhas? O problema é com as abelhas selvagens. E a falta delas pode nos trazer muitos problemas, como você pode ver no vídeo do Futurando.