Após causar devastação no Caribe e matar mais de 800 pessoas somente no Haiti, furacão Matthew atinge sudeste dos Estados Unidos e gera cerca de 10 bilhões de dólares em danos.

Antes de alcançar os EUA, o furacão causou devastação e mortes no Caribe. O olho do poderoso furacão Matthew, de categoria 4, com ventos máximos de 230 km/h, tocou terra no início de outubro de 2016. Somente no Haiti mais de 800 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas. De acordo com o banco de investimentos Goldman Sachs, o Matthew foi o 22º pior furacão a atingir os EUA desde a Segunda Guerra Mundial. Em comparação, o furacão Sandy, a segunda tempestade mais violenta no país, causou danos gerais de 50 bilhões a 60 bilhões de dólares em 2012.