Frio extremo causa mais de 50 mortes nos EUA

Tempestades de inverno já atingem várias partes do país, deixam milhares sem energia e cancelam voos. Temperaturas devem cair ainda mais neste fim de semana.

O frio extremo que assola os Estados Unidos já causou dezenas de mortes, muitas delas por hipotermia ou acidentes de trânsito, informaram a imprensa e autoridades americanas.

Segundo a agência de notícias AP, ao menos 55 pessoas morreram em todo o país na última semana devido às condições meteorológicas extremas.

Somente o estado de Tennessee, no sul, registrou 19 mortes, incluindo um homem de 25 anos que foi encontrado morto no chão de um trailer depois que o aquecedor tombou e desligou, segundo autoridades policiais. "Havia gelo nas paredes", afirmou o vice-chefe da delegacia local.

Na Pensilvânia, cinco mulheres de uma mesma família morreram após um acidente de trânsito numa rodovia, informou a polícia. Elas tinham de 19 a 71 anos de idade e voltavam para casa após uma peregrinação a Meca.

Em Kentucky, no sudeste, houve cinco mortes relacionadas ao clima, disse o governador Andy Beshear em comunicado na sexta-feira (19/01).

Já no Oregon, no noroeste americano, três pessoas foram eletrocutadas quando uma linha de energia elétrica caiu sobre seu carro durante uma tempestade de gelo na quarta-feira.

Mortes também foram relatadas em Illinois, Kansas, New Hampshire, Nova York, Wisconsin e no estado de Washington, onde se acredita que cinco pessoas não resistiram à exposição ao frio, segundo informou a mídia local, citando autoridades de Seattle.

Em meio ao inverno no hemisfério norte, grande parte dos EUA tem sido atingida por baixíssimas temperaturas, tempestades intensas de neve e gelo, além de ventos fortes.

As condições extremas já fecharam escolas, cortaram a energia e o fornecimento de água de milhares de pessoas e interromperam viagens aéreas. Mais de 1.100 voos foram cancelados na sexta-feira e outros 8 mil sofreram atrasos, segundo o site Flightaware.com.

Temperaturas só deverão subir na próxima semana

Milhões de americanos se preparam agora para outro fim de semana de clima rigoroso, com o frio extremo chegando inclusive ao sul dos EUA, uma região não acostumada a baixas temperaturas.

Os termômetros deverão cair para -26 °C no fim de semana em grande parte do Arkansas, Mississippi, Missouri, Tennessee, Kentucky e Kansas, previu o Serviço Meteorológico Nacional.

O órgão alertou ainda para o perigo de queda de árvores e linhas de energia já cobertas de gelo. "Fiquem seguros nos próximos dias, enquanto nossa região tenta descongelar", afirmou a entidade. "Pedaços de gelo prestes a cair também continuarão sendo um perigo."

Uma trégua do frio não é esperada até a próxima semana, quando a previsão aponta para temperaturas acima da média na maior parte do país, de acordo com o serviço meteorológico.

