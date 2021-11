Murnau já havia se estabelecido no cinema mudo alemão antes de alcançar reputação em Hollywood.

Na esteira do sucesso de Lubitsch, seguiu-se Friedrich Wilhelm Murnau. Murnau era considerado um artista da imagem com uma fértil imaginação. Seu clássico do cinema de horror "Nosferatu" foi um marco do gênero. Murnau morreu num acidente de carro na Califórnia em 1931.