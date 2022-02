Frank-Walter Steinmeier é reeleito presidente alemão

O político de 66 anos está no cargo desde 2017. "Quem lutar pela democracia me terá do seu lado. Quem atacar terá a mim como adversário", afirmou em discurso após votação

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, foi reeleito neste domingo (13/02) para um segundo mandato de cinco anos.

"Minha responsabilidade é por todas as pessoas que vivem em nosso país. Não partidário, sim – mas não sou neutro quando se trata da causa da democracia. Quem lutar pela democracia me terá do seu lado. Quem atacar terá a mim como adversário", disse Steinmeier em um discurso diante da assembleia que o elegeu, depois de aceitar sua eleição.

Steinmeier, de 66 anos, é o quinto presidente federal a ser eleito para um segundo mandato. Em fevereiro de 2017, ele assumiu o cargo, sucedendo Joachim Gauck.

Ele recebeu 1.045 dos 1.437 votos computados e inicia seu segundo mandato em 18 de março.

Contra Steinmeier se candidataram outros três candidatos ao cargo mais alto da Alemanha, embora nenhum tivesse sérias chances de vitória.

O médico Gerhard Trabert, de 65 anos, concorreu pelo partido A Esquerda, tendo recebido 96 votos. A física Stefanie Gebauer, 41 anos, foi indicada pelo partido Votantes Livres e obteve 58 votos; enquanto 140 delegados votaram no economista Max Otte, de 57 anos, que se candidatou pelo partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), mesmo sendo membro da CDU – fato que motivou sua legenda a cassar seus direitos como membro da sigla e iniciar um processo de expulsão do partido.

De origem social-democrata, embora tenha suspenso formalmente sua adesão partidária ao se tornar presidente, Steinmeier personifica o consenso como forma de fazer política.

Antes de se tornar presidente, ele exerceu, entre diversos outros cargos políticos, incluindo a chefia da chancelaria de Gerhard Schröder e da bancada parlamentar do SPD no Bundestag. No governo de Angela Merkel, além de vice-chanceler entre 2007 e 2009 foi ministro do Exterior durante duas legislaturas – de 2005 a 2009 e de 2013 a 2017.

Eleição indireta

Na Alemanha, o presidente não é eleito diretamente, mas por um colégio eleitoral, a Assembleia Federal, que se reúne exclusivamente para este fim. Este é o maior órgão parlamentar da Alemanha, cuja única tarefa é eleger o chefe de Estado a cada cinco anos. É composto pelos deputados federais, membros do Bundestag, e por igual número de delegados escolhidos pelas assembleias legislativas dos 16 estados. Como o Bundestag tem atualmente 736 membros, a Assembleia Federal foi composta por 1.472 eleitores – recorde histórico.

Famosos entre os eleitores

A ex-chanceler Angela Merkel é uma das delegadas desta Assembleia Federal, tendo feito sua primeira aparição pública desde que deixou o cargo. Entre as celebridades que participaram da eleição estiveram também o cofundador da fabricante alemã de vacinas contra o coronavírus BioNTech, Özlem Türeci, e o virologista Christian Drosten.

Ex-chanceler Angela Merkel em sua primeira aparição pública após deixar o cargo Foto: Jens Schlueter/AFP

Estrelas alemãs das áreas de cultura, esportes e ciência, como o astronauta Alexander Gerst, a atriz Fritzi Haberlandt, o comediante Dieter Nuhr e o cantor Roland Kaiser também participaram. A integrante mais velha foi a sobrevivente do Holocausto Karla Spagerer, de 92 anos.

Por causa da pandemia de corona, a Assembleia Federal não se reunu no plenário do prédio do Reichstag este ano, mas na vizinha Paul-Löbe-Haus, onde estão localizadas muitas salas de reuniões e escritórios dos deputados. Lá os eleitores estarão distribuídos em cinco andares. representante supremo da Alemanha

Apesar de o cargo ter caráter apolítico no país, cabe aos partidos chegarem a um acordo sobre um candidato único ou apresentarem candidaturas rivais.

As funções do presidente

Apesar de, como chefe de Estado, o presidente possuir atribuições executivas, seu papel é quase apenas simbólico. A Lei Fundamental (Grundgesetz) lhe garante a competência de assinar acordos e tratados internacionais, mas a política externa cabe ao governo, chefiado pelo chanceler federal.

Da mesma forma, o presidente oficialmente nomeia e destitui ministros. No entanto, ele o faz sempre a pedido do chanceler federal, o qual também é indicado pelo presidente, porém sempre respeitando o desejo da maioria parlamentar. Seus atos executivos são, na prática, o cumprimento formal de decisões tomadas pelo Parlamento ou pelo governo.

Também cabe ao presidente a nomeação e exoneração de juízes federais, servidores públicos federais, oficiais e suboficiais das Forças Armadas (Bundeswehr). Ele igualmente decide a concessão de indulto a presidiários e sanciona as novas leis federais. Como chefe de Estado, recebe e credencia embaixadores.