Francis França

À frente da DW Brasil, Francis busca levar ao público brasileiro conteúdo que amplie a compreensão sobre os grandes acontecimentos internacionais, com foco nos desdobramentos na Europa e, mais particularmente, na Alemanha. Além disso, cuida para que a cobertura da DW Brasil enriqueça o debate sobre temas caros à sociedade brasileira, ao oferecer análises, entrevistas e reportagens sob a perspectiva de quem vê de fora.

Formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2006, Francis chegou à Alemanha em 2009, com uma bolsa para jovens jornalistas da Fundação Heinz Kühn, do estado da Renânia do Norte-Vestfália. Após passar por estágios nas redações brasileira e de português para a África da DW, trabalhou como jornalista freelancer para ambas as redações, até ser contratada na DW Brasil, onde atuou como apresentadora do programa Camarote.21 e editora online.

Francis concluiu mestrado em International Media Studies pela Deutsche Welle Akademie em 2012 e chefia a DW Brasil desde 2016. Antes de começar a carreira na Deutsche Welle, trabalhou no Brasil com jornalismo ambiental, na agência AmbienteJÁ, e como repórter na revista Empreendedor.