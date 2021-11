Francis Bacon foi um pintor anglo-irlandês. Sua obra "Três estudos de Lucian Freud" está na lista dos quadros mais cars já leiloados.

Típico do fim da Idade Média, o tríptico ressurgiu no final do século 19 e influenciou artistas como Otto Dix, Francis Bacon e o contemporâneo Damien Hirst. Em 2013, os retratos que Francis Bacon fez do também pintor Freud foram arrematados por 142,4 milhões de dólares. O tríptico pertence à colecionadora americana Elaine Wynn. O pintor não deve ser confundido com o famoso filósofo Francis Bacon.