França restringe acesso ao Mont Blanc

50 anos do túnel Mont Blanc

Fronteira oculta

A extensão do túnel Mont Blanc é de 11,6 quilômetros. Como a estrada é de pista única, com tráfego dos dois lados, os motoristas precisam manter uma distância de 150 metros do automóvel que está à frente. Além disso, o limite de velocidade é de 70 km/h. O túnel passa sobre a fronteira que divide os dois países, perto do acesso do lado italiano.