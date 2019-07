França anuncia criação de comando militar do espaço

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou no sábado (13/07) a criação de um comando militar do espaço, em discurso às vésperas do desfile de 14 de Julho, principal feriado nacional do país.

"Para garantir o desenvolvimento e fortalecimento da nossa capacidade espacial, um grande comando espacial será criado no próximo mês de setembro na Força Aérea, que acabará por se tornar a Força Aérea e do Espaço", declarou o presidente.

Macron discursou na sede do Ministério dos Exércitos, antigo Ministério da Defesa, durante a tradicional recepção que reúne a comunidade militar um dia antes do desfile na avenida dos Campos Elíseos por ocasião da festa nacional.

Ao classificar o espaço como "um verdadeiro desafio da segurança nacional, pelos conflitos que gera", Macron sugeriu, no ano passado, que desejava dotar a França de uma "estratégia espacial de defesa".

"Agora ela está pronta. A nova doutrina espacial e militar que me foi proposta pela ministra dos Exércitos, Florence Parly, que aprovei, garantirá a nossa defesa do espaço e pelo espaço", afirmou Macron.

"Vamos reforçar o nosso conhecimento da situação espacial e melhor proteger os nossos satélites, de maneira ativa", assinalou Macron, acrescentando que "serão definidos novos e indispensáveis investimentos".

Em agosto de 2018, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia anunciado a intenção de estabelecer uma "Força Espacial", que ainda precisa de aprovação do Congresso.

Segundo Trump, essa força espacial será idêntica a outros corpos militares dos EUA, permanecendo no seio da Força Aérea, e reunirá todos os militares e civis que trabalham no setor espacial no Pentágono (satélites, foguetões, armas, tecnologias).

JPS/afp/lusa

