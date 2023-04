Fox News demite Tucker Carlson, estrela da extrema direita

A emissora americana Fox News, conhecida pelo viés conservador de sua cobertura do noticiário político nos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira (24/04) a saída de Tucker Carlson, um de seus principais e mais controversos apresentadores.

O programa Tucker Carlson Tonight, transmitido no horário nobre da emissora, era o de maior audiência na faixa dos 25 a 54 anos entre as TVs a cabo americanas, atraindo regularmente mais de 3 milhões de espectadores. A Fox News também é o canal de notícias mais assistido em todo o país.

O apresentador esteve no centro de inúmeras controvérsias ao propagar conteúdos que agradavam em cheio a extrema direita americana, inclusive ao tentar minimizar a invasão e depredação do Capitólio por apoiadores radicais do ex-presidente Donald Trump em 6 de janeiro de 2021.

Ainda não está claro qual será o destino de Carlson. Após sua saída, as ações da Fox chegaram a cair 3,8% na bolsa. A emissora é um entre vários grupos de mídia de propriedade do bilionário Rupert Murdoch.

O anúncio veio na semana seguinte ao fechamento de um acordo judicial entre a Fox News a empresa Dominion Voting Systems, a quem a emissora havia acusado de manipular os resultados das eleições de 2020 em favor do democrata Joe Biden, que derrotou Trump e impediu sua reeleição.

O acordo evitou um longo julgamento que jogaria luz sobre o conteúdo jornalístico e as operações da emissora, no qual Carlson e Murdoch provavelmente seriam intimados a depor.

A empresa de sistemas eletrônicos de votação alegava que declarações feitas no programa de Carlson na esteira das eleições de 2020 eram difamatórias, e que mensagens entre o apresentador e sua equipe reveladas durante o processo confirmavam que ele sabia se tratar de notícias falsas.

O acordo prevê que a emissora deve ressarcir a Dominion em mais de 787 milhões de dólares (em torno de R$ 3,9 bilhões) e admitir publicamente que algumas de suas reportagens, que permitiram que os apoiadores de Trump lançassem acusações de fraude eleitoral, estavam incorretas.

Essas reportagens, porém, não são, em sua maioria, do programa de Carlson, mas de outras atracões da grade da Fox.

Palanque para Bolsonaro e trump

Mensagens privadas trocadas entre Carlson e outros apresentadores da emissora, também reveladas durante o processo, mostram que eles próprios duvidavam das alegações da Fox News sobre o papel da Dominion nas eleições.

Carlson, que em frente às câmeras se apresentava como um ferrenho defensor de Trump, diz em uma das mensagens que odiava "de maneira passional" o ex-presidente. Isso, no entanto, não impediu que ele o entrevistasse há algumas semanas.

No ano passado, Carlson entrevistou em Brasília o então presidente Jair Bolsonaro, que aproveitou a ocasião para lançar ataques à imprensa brasileira e propagar teorias conspiratórias, como a de que a esquerda, se voltasse ao poder, jamais sairia. "Toda a América do Sul será vermelha", afirmou.

Carlson posou para fotos ao lado de Bolsonaro usando um cocar indígena, o que lhe rendeu críticas por parte de especialistas e associações que representam os povos originários.

A Fox News ainda enfrenta outras batalhas legais, como um processo de 2,7 bilhões de dólares envolvendo a empresa de sistemas eletrônicos de votação SmartMatic, além de um litígio de uma ex-produtora da Fox News que diz que a emissora a coagiu para que mentisse em seu testemunho no caso Dominion. No processo, ela diz que a equipe do programa de Carlson era misógina e desdenhava diariamente das mulheres.

Em 2021, a Fox News já havia cancelado o programa de seu veterano apresentador Lou Dobbs, após ele ser citado no processo da SmartMatic.

rc (Reuters, ots, AP)