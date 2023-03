Foto de Putin se ajoelhando diante de Xi Jinping é falsa

Imagem do presidente russo se curvando perante o líder chinês viralizou na internet. Mas análise da DW revela que foto foi gerada por inteligência artificial.

A visita do chefe de Estado chinês a Moscou ganhou as manchetes internacionais nesta semana. A aproximação simbólica entre Xi Jinping e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o novo pacto firmado entre os dois países são vistos como um sinal de aprofundamento estratégico da parceria bilateral – e isso num momento em que o Ocidente tem exigido da China um claro distanciamento da Rússia, sobretudo diante do recente mandado de prisão emitido contra Putin pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

Xi visita Putin: um pacto conjunto, mas sem ajoelhamento simbólico Foto: Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS

Nesse contexto, uma foto que se tornou viral tem provocado alvoroço nas redes sociais. Ela supostamente mostra Putin ajoelhado na frente de Xi, como que num gesto de submissão de caráter simbólico. Isso se a cena fosse real.

"Putin fica de joelhos, jura obediência e lealdade a seu mestre e senhor Xi", escreve um usuário do Twitter ao postar a foto supracitada. Outro usuário faz piada dizendo que os joelhos de Putin já deviam estar doendo.

Um correspondente do jornal ucraniano Kyiv Post também compartilhou a imagem, que se espalhou pelas redes sociais Telegram e Imgur e já foi vista mais de 1 milhão de vezes em todas as plataformas.

Mas não, Putin não se ajoelhou diante de Xi.

Verificação de fatos da DW: imagem é falsa

A foto é falsa. Além do fato de que tal gesto de submissão de um líder na frente de outro seria altamente improvável, nossas pesquisas sugerem que a referida imagem foi gerada por um aplicativo de inteligência artificial (IA).

Uma série de indícios apontam para isso, mas vamos por ordem: ao inserir a foto numa busca reversa, o resultado mais antigo parece com data de 20 de março. Uma origem concreta da imagem não pôde ser identificada, mesmo com outras ferramentas de pesquisa reversa.

Orelhas deformadas, sapato gigantesco, mãos fundidas

Um olhar mais atento também revela vários detalhes: o sapato traseiro da pessoa ajoelhada – que dizem ser Putin – é desproporcionalmente grande e largo. A panturrilha da mesma perna parece longa demais. A cabeça parcialmente à mostra também é muito grande e desproporcional ao resto do corpo. A orelha está estranhamente deformada e tem várias protuberâncias indefiníveis que não são detectadas em outras imagens de Putin.

Quando aumentada, a orelha de Xi também parece deformada. Mas apesar de tantas anomalias, a inconsistência mais marcante na imagem não diz respeito a Putin ou Xi, mas à pessoa que aparece à esquerda da foto: as mãos do homem parecem fundir-se uma na outra.

Orelhas, mãos e sapatos deformados são fortes indícios de manipulação por IA Foto: Twitter/DW

Tudo isso são anomalias típicas de imagens geradas por IA. Trata-se de gráficos criados por aplicativos e projetados para parecerem reais. Foi com programas como esses que foram criadas as recentes imagens da alegada prisão do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que apesar de falsas, tornaram-se virais nesta semana.

Aplicativos como Midjourney ou DALL-E permitem imagens realistas de paisagens naturais e pessoas, ricas em detalhes e, em alguns casos, difíceis de distinguir de fotos reais. Mas os aplicativos de IA também produzem erros com frequência. Representações irreais de mãos e orelhas, como no caso da foto de Xi e Putin, são consideradas áreas problemáticas para os geradores de imagens de IA.

57% da imagem gerada artificialmente

Como há muitos indícios de geração artificial no caso da foto de Xi e Putin, a equipe da DW também submeteu a imagem a um detector de IA. Para isso, foi utilizado o programa Hugging Face, que examina imagens em busca de irregularidades para determinar se ela tende mais a ser natural ou artificial. Na foto analisada, o detector de IA aponta para um conteúdo 57% criado artificialmente.

Investigação via detector de IA sugere criaçāo artificial Foto: Screenshot: Hugging Face

Por fim, a DW buscou fotos que mostrassem a visita oficial de Xi à Rússia, dando especial atenção a detalhes semelhantes aos da imagem postada nas redes sociais. Resultado: nem na agência de fotos americana Getty Images nem na agência de notícias estatal russa TASS foram encontradas fotos que se assemelhem ao suposto ajoelhamento. O mobiliário das fotos reais da visita de Estado tampouco condiz com a imagem viral das mídias sociais.

Conclusão: a foto de Putin ajoelhado na frente de Xi é falsa. Ela não pode ser encontrada em nenhum banco de dados das agências de imagens, além dos vários indícios claros de que ela foi aparentemente criada por um programa de IA.