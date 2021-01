Forte nevasca paralisa parte da Espanha

Uma forte nevasca deixou parte da Espanha paralisada neste sábado (09/01) e já causou ao menos três mortes. A capital, Madri, foi particularmente atingida pela neve, com várias ruas bloqueadas e o aeroporto fechado, sem perspectiva de melhora nas condições meteorológicas.

"Estamos perante a tempestade mais intensa dos últimos 50 anos", afirmou neste sábado o ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, que ainda lamentou os óbitos e pediu aos moradores das regiões mais atingidas que fiquem em suas casas.

A tempestade, batizada de Filomena, fez com que a Espanha declarasse alerta vermelho em cinco regiões do país, incluindo Madri, que enfrenta sua maior nevasca desde 1971.

O ministro do Interior alertou ainda que "as nevascas vão se tornar congelantes" nos próximos dias e que temperaturas de até -10 °C estão previstas para a próxima semana. "Ainda temos horas difíceis pela frente", disse Grande-Marlaska.

"Evitemos os deslocamentos e sigamos as indicações dos serviços de emergência. Máxima vigilância contra a tempestade Filomena", escreveu o premiê espanhol, Pedro Sánchez, no Twitter. Ele também saudou o trabalho dos "profissionais que tentam vir em socorro dos presos pela neve".

Homem esquia na neve que ficou acumulada na simbólica praça de Cibeles, em Madri

Segundo as autoridades, um homem de 54 anos foi encontrado morto na cidade de Zarzalejo, na região de Madri, supostamente após ter sido soterrado por massas de neve durante a noite.

Além dele, um homem e uma mulher morreram em Fuengirola, na província de Málaga, no sul da Espanha, depois de seu veículo ter sido arrastado por uma enchente também durante a noite.

Situação "grave" em Madri

Em Madri, a forte nevasca que vem caindo desde a tarde de sexta-feira fez com que o tráfego fosse interrompido em algumas das principais vias da capital e deixou dezenas de motoristas sem conseguir tirar seus veículos.

A tempestade forçou as autoridades a bloquearem algumas vias de grande fluxo de veículos, incluindo túneis, suspenderem ônibus municipais e fecharem parques públicos.

Madri não enfrentava uma nevasca tão violenta desde 1971

Todos os trens que partiriam de Madri ou teriam como destino a capital espanhola foram cancelados, informou a empresa ferroviária nacional Renfe. Ao menos duas linhas de metrô tiveram que interromper o tráfego na cidade.

Além disso, todos os estabelecimentos de ensino, de jardins de infância a universidades, permanecerão fechados na segunda e terça-feira.

"A situação é extremamente grave", alertou o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, reforçando o pedido para que as pessoas não saiam de suas casas.

"Estamos trabalhando para liberar o acesso aos hospitais o mais rápido possível, mas é algo complicado uma vez que continua nevando", declarou o prefeito à imprensa local. Segundo ele, a cidade obtém apoio do exército desde sexta-feira.

A unidade militar interveio em vários eixos rodoviários com seus veículos limpa-neves, e socorreu motoristas que ficaram presos pela nevasca. Segundo os serviços de emergência da região de Madri, cerca de 1.500 veículos foram liberados na manhã deste sábado.

Na região de Madri, ao menos 1.500 veículos que haviam ficado presos pela neve foram liberados neste sábado

Aeroporto fechado e jogo adiado

O aeroporto internacional de Barajas está fechado desde a noite de sexta-feira e continuará assim durante todo o sábado por "razões de segurança". Na sexta-feira, cerca de 30 voos foram cancelados, e muitos aviões foram obrigados a pousar em outros locais.

Um deles foi o voo que levava a delegação do clube de futebol Athletic Bilbao para a capital espanhola, onde a equipe tinha partida prevista para este sábado contra o Atlético de Madrid. O jogo pelo Campeonato Espanhol foi adiado depois que a aeronave não conseguiu pousar no aeroporto de Barajas e retornou a Bilbao, no País Basco.

Além de Madri, as regiões de Aragón (nordeste), Valência (leste), Castilla-La Mancha (centro) e Catalunha (nordeste) foram as áreas mais atingidas pela nevasca no país. Ao todo, 36 das 50 províncias espanholas foram afetadas por alertas meteorológicos de neve.

EK/afp/efe/dpa