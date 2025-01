Fogos de artifício deixam ao menos cinco mortos na Alemanha

As comemorações do Ano Novo na Alemanha foram celebradas de maneira pacífica na maior parte do país, mas em alguns locais os serviços de emergência tiveram uma noite e uma madrugada movimentadas. A polícia e os bombeiros registraram pelo menos cinco mortes relacionadas a explosões de fogos de artifício.

Em algumas cidades, policiais e bombeiros também foram atingidos por fogos de artifício – uma tendência recorrente nos últimos anos. Um policial de Berlim ficou gravemente ferido e precisou ser operado.

Cerca de 390 detidos na capital alemã

A polícia de Berlim divulgou um comunicado nas primeiras horas da quarta-feira elogiando a implementação de novas zonas de proibição de fogos de artifício no centro da cidade, mas relatou problemas generalizados fora dessas áreas, que levaram a cerca de 390 prisões.

Na capital alemã, o uso de fogos de artifício é permitido fora das zonas de restrição das 18h do dia 31 de dezembro até as 7h do dia 1º de janeiro. Apesar de violações serem punidas com multa de até 10 mil euros, o descumprimento da regra é frequente.

"Em vários casos, tanto as equipes de resgate quanto a polícia foram atacadas [por fogos de artifício]", disse o porta-voz da polícia de Berlim, Florian Nath, em um vídeo publicado na internet. "Temos um policial gravemente ferido que parece ter sido atingido por um fogos de artifício ilegal", disse, acrescentando que ele foi submetido a uma cirurgia de emergência.

A polícia de Berlim escoltou equipes de bombeiros na cidade para garantir sua segurança, uma medida que as autoridades consideraram positiva. Os casos de confronto foram muito menores do que os tumultos registrados na virada de 2022 para 2023.

Policiais em Leipzig e outras cidades foram alvos de fogos de artifício Foto: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

O hospital universitário da capital alemã informou que estava tratando oito pessoas com ferimentos graves nas mãos e pouco depois da meia-noite. Posteriormente, o número foi atualizado para 15.

A polícia de Colônia informou que dois policiais foram feridos por fogos de artifício ilegais e que fogos de artifício foram disparados contra policiais e bombeiros. Um grupo de cerca de 50 pessoas em Leipzig atacou os serviços de emergência. Relatos e imagens semelhantes surgiram de partes de Hamburgo e de outras cidades.

Ao menos cinco mortos

Na cidade de Oschatz, a leste de Leipzig, um homem de 45 anos morreu após acender um grande fogo de artifício de categoria F4, segundo a polícia. Esse tipo de artefato só pode ser comprado na Alemanha com autorização. O homem sofreu graves ferimentos na cabeça e morreu no hospital.

Segundo a polícia, um homem de 50 anos também morreu em Hartha, próximo a Chemnitz, enquanto estava manuseando fogos de artifício.

No subúrbio de Geseke, próximo a Paderborn, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, um homem de 24 anos morreu enquanto manuseava fogos de artifício. Segundo a polícia, a força da explosão indica que provavelmente se tratava de uma categoria proibida de fogos.

Um homem de 20 anos morreu em Hamburgo, em decorrência da explosão de um fogo de artifício caseiro. E um homem de 21 anos morreu no distrito de Oberhavel, em Brandemburgo, também durante o manuseio de fogos de artifício.

Incêndio em armazém em Neuwied

Os bombeiros em todo o país em geral tiveram que lidar com incêndios menores, como em latas de lixo, casas, carros, garagens e outros itens encontrados perto das calçadas.

Mas em Neuwied, uma pequena cidade no oeste da Alemanha, a polícia suspeita que fogos de artifício foram responsáveis por um incêndio de grandes proporções em um armazém, relatado pouco antes da 1h da manhã.

Fogos de artifício foram a provável causa do incêndio de um armazém no oeste da Alemanha Foto: Thomas Frey/dpa/picture alliance

"No local, um grande depósito, que armazenava madeira, entre outras coisas, foi encontrado totalmente em chamas", disse a polícia de Neuwied/Rhein em um comunicado. Os moradores afetados foram retirados das casas próximas pelos serviços de emergência e o incêndio foi controlado.

"O trabalho para extinguir o fogo continua", disse a polícia em uma atualização por volta das 6h da manhã. "O forte acúmulo de calor também causou danos aos edifícios próximos." Eles estimaram os danos em "uma faixa média de seis dígitos".

Nos últimos anos, a polícia, os profissionais da área médica e os bombeiros vêm recomendando a proibição da venda de fogos de artifício na Alemanha ou mais restrições à autorização de venda na véspera do Ano Novo.

bl (AFP, dpa)