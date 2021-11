Flensburg é uma cidade do norte da Alemanha localizada no estado de Schleswig-Holstein, a apenas cinco quilômetros da fronteira com a Dinamarca, e denota influências claras do país vizinho.

Foi justamente sob o domínio da coroa dinamarquesa que Flensburg passou por uma primeira fase de florescimento, no século 16. A cidade, situada no ponto em que se abre um longo braço que constitui o ponto mais ocidental do Mar Báltico, tinha então 5 mil habitantes. Com sua frota de 200 navios, Flensburg tinha importância comercial maior do que Hamburgo ou Copenhague na época.