A cidade grega de Filipos foi fundada em 362 a.C. O sítio arqueológico de Filipos é considerado pela Unesco como um dos Patrimônios da Humanidade.

Ela fez parte do Império Romano e foi o local da Batalha de Filipos, no ano 42 a.C., entre as tropas comandadas pelos assassinos de Julio Cesar, Brutus e Caio Cássio, e as legiões de Marco Antônio e Otaviano. Dali vem a frase "Em Filipos nos veremos", imortalizada em "Júlio César", de William Shakespeare.